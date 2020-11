Il 13 novembre al via la prima edizione della rassegna online dedicata all’agroalimentare di qualità, alla salute e al turismo sostenibile

Accanto a Elab Eventi, Slow Food Roma e Capire per Prevenire oltre alla collaborazione della Regione Lazio. Intervengono esponenti del settore agroalimentare, enogastronomico, turistico e medico-scientifico.

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. La bellezza del territorio e l’eccellenza dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici del Lazio saranno il filo conduttore della prima edizione del progetto realizzato da Elab Eventi con la partecipazione di Slow Food Roma e Capire per Prevenire e in collaborazione con la Regione Lazio.

L’appuntamento è online il 13 novembre dalle ore 11.00 per una maratona di attività che saranno messe in rete attraverso la galassia dei media “Buoni e Belli – Sapori e Valori del Lazio”.

“Buoni e Belli” intende valorizzare e mettere in connessione i prodotti agroalimentari e la tipicità della tradizione enogastronomica con il paesaggio, l’arte e la cultura attraverso un’offerta integrata del territorio.

Genuinità, bontà e sostenibilità si aggiungono al patrimonio paesaggistico, culturale e artistico che unitamente all’offerta di strutture ricettive di qualità consentono una piacevole evasione dallo stress e dalla routine quotidiana che si possono sintetizzare nell’espressione “turismo di prossimità”.

Colline, litorali, borghi medievali e i dintorni delle città principali sono i luoghi in cui è custodito il respiro della tradizione regionale laziale che va dalla terra alla tavola, con lo sguardo rivolto a stili di vita etici, turismo sostenibile e scoperta del territorio.

L’evento online del 13 novembre sarà articolato in attività divulgative quali talk e interviste oltre a videoreportage su eccellenze e tipicità girati nei territori di produzione a testimonianza di una grande biodiversità.

Il pubblico avrà modo di scoprire il cibo, l’olio, il vino e i presìdi di Slow Food e di altre realtà d’eccellenza. Da Frascati nelle terre di Monte Porzio Catone passando per Fondi e per le pendici dei Monti Tiburtini e ancora con un viaggio del gusto in Sabina. Le tipicità di questi territori verranno presentate per voce dei produttori che, fra tradizione e innovazione, racconteranno tecniche produttive, storie d’impresa, valore e valori riferibili ai prodotti stessi. I produttori saranno protagonisti e magnifici testimonial della propria terra.

Durante la rassegna verranno promossi i temi della biodiversità e gli stili di vita ispirati alla sostenibilità e alla Dieta Mediterranea, portatori di armonia e benefici reali alla persona. Uno spazio importante sarà dedicato anche al tema della prevenzione in relazione alla nutrizione consapevole.

L’iniziativa nasce in seno all’Associazione no profit Elab Eventi costituita da tre professioniste del settore eventi e comunicazione impegnate nell’affermazione del ruolo della donna nella società.

Alle 11.00 partirà l’evento di presentazione in diretta streaming moderato da Marina Ricci, a seguito del quale sarà diffusa in rete la maratona di video interviste e reportage del territorio. L’evento si potrà seguire in simulcast sul sito www.buoniebelli.eu , su Facebook, Instagram, YouTube e sulla piattaforma Streamyard.

La diretta vedrà la partecipazione di Elab Eventi che interverrà con Ofelia Nordio, Simona Gambino e Lucia Vigile. Fra i partner dell’evento saranno presenti: Paolo Venezia, Presidente Slow Food Roma; Enrica Onorati, Assessore all’Agricoltura, alla Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio; Mario Ciarla, Presidente Arsial; Giorgio Palmucci, Presidente ENIT; Stefano Arcieri, Presidente Capire per Prevenire; Antonella Minieri, Presidente Mida Academy; Paolo Morbidoni, Presidente Federazione Italiana delle Strade dell’Olio, del Vino e dei Sapori; Maurizio Di Marco, Presidente ACT – Accademia Creativa Turismo; Angelo Troiani, Chef stellato.

Ofelia Nordio, la Presidente di Elab Eventi ha dichiarato: “La nostra è un’associazione senza fini di lucro fondata sui valori della solidarietà, della sussidiarietà e del bene comune. Promuove iniziative benefiche a sostegno della ricerca scientifica e del sociale, con particolare riguardo alle donne vittime di violenza e alle famiglie in difficoltà. In questo caso, intercettando un bisogno di riscatto da parte delle popolazioni del Lazio, abbiamo voluto promuovere un’iniziativa destinata a focalizzarsi sulle eccellenze di questa regione straordinaria e sul suo potenziale inesplorato. C’è bisogno di ottimismo per poter ripartire e noi siamo pronte a mettere la nostra organizzazione a favore dei territori concentrandoci sulla valorizzazione dei punti di forza e sul valore aggiunto di ogni realtà del nostro Paese“.

Simona Gambino, la Vicepresidente di Elab Eventi, event manager da oltre vent’anni, ha dichiarato: “il nostro impegno sarà massimo a livello progettuale per creare sinergie che possano favorire i territori e le loro componenti produttive. Il nostro entusiasmo e la nostra voglia di essere coinvolgenti sta calamitando intorno a noi l’attenzione di importanti realtà. Con «Buoni e Belli abbiamo creato un format destinato a valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari, i sapori della nostra cucina e le bellezze dei territori includendo anche il tema della salute che consideriamo strettamente correlato. «Sapori e Valori del Lazio» – ha concluso Simona Gambino – rientra perfettamente in questa logica di valorizzazione e promozione della qualità e del vivere bene”.

Lucia Vigile, Amministratore di Elab Eventi, da anni impegnata nel sociale ha così commentato l’avvio delle attività: “Non sapevamo se saremmo riuscite a portare avanti questo progetto in mezzo a tutte le criticità di questo periodo. Ci siamo impegnate con grande determinazione mettendo in campo tutte le nostre risorse mentali ed esperienze. Con «Buoni e Belli» abbiamo sperimentato una modalità innovativa nel creare un evento online e devo dire che i materiali raccolti fino a oggi risultano essere di grande valore documentaristico. Lavorando a questo progetto – ha continuato Lucia Vigile – abbiamo avvertito lo stesso entusiasmo nei nostri partner che hanno scelto di affiancarci in questa impresa. E questo lavoro di squadra ci ha permesso di arrivare fin qui con un prodotto di comunicazione efficace destinato a essere divulgato attraverso il web, un prodotto che è stato concepito per il web”.

La curatrice culturale di “Buoni e Belli – Sapori e valori del Lazio” è la giornalista Marina Ricci (Vita Mediterranea wellness & lifestyle). Marina Ricci condurrà i talk e le interviste della rassegna: “Sono molto soddisfatta dei contributi raccolti in questo periodo – ha dichiarato – che testimoniano una realtà estremamente connotata dal punto di vista della varietà, ricca di straordinarie produzioni agroalimentari, una tradizione enogastronomica unica, un paesaggio vario e versatile. Nella «giornata evento» del 13 novembre presenteremo il Lazio come un «premio» per chi intende regalare a se stesso e alla propria famiglia un ritorno alla natura, ai sapori ma anche ai valori della tradizione, alla semplicità dove la possibilità di fare turismo in modo autentico ed esperienziale è garantita al 101 per cento. Il filo conduttore della kermesse è il gusto – ha continuato la curatrice dell’evento -, un formidabile veicolo di scoperta dei territori, l’esperienza più memorabile che si possa fare quando si viaggia. Abbiamo voluto dimostrare che il Lazio è il luogo ideale per dare vita a una progettualità improntata al turismo sostenibile, uno modo per fare sviluppo dei territori tutelando l’ambiente e le comunità ospitanti. I contributi di valore del mondo medico-scientifico che vedremo confermano che la qualità a tavola è irrinunciabile se vogliamo fare prevenzione e stare in salute. Questo naturalmente non significa che la scelta della salubrità sia in antitesi con il gusto, anzi, i mondi da esplorare in cucina sono infiniti e seguono la creatività. Nello scegliere i propri stili di vita – ha concluso Marina Ricci – basta sostanzialmente ispirarsi alla Dieta Mediterranea che rappresenta non solo un grande modello nutrizionale, ma anche un modo di alimentarsi che non trascura il gusto e che si riferisce anche a un complesso di buone e semplici pratiche come il dormire bene, l’esposizione alla luce solare e il movimento“.

Commentando l’evento, Paolo Venezia, Presidente di Slow Food Roma ha dichiarato: “Conoscere i prodotti di eccellenza del Lazio, riconoscere le varietà della frutta, dei legumi, degli ortaggi che si coltivano nelle nostre campagne, scoprire il lavoro dei casari e la passione dei vignaioli: tutto questo sarà possibile collegandosi alla piattaforma on line di Buoni e belli a partire dal 13 novembre. Avremo modo di scoprire nuovi itinerari turistici all’insegna dello slow travel e apprezzare il lavoro di tanti custodi della biodiversità che tutelano le varietà locali e aiutano a conservare il nostro meraviglioso paesaggio rurale. Slow Food Roma – ha poi concluso Venezia – racconterà con la voce dei produttori, dei pastori, degli osti e di coloro che ogni giorno si adoperano per un’agricoltura amica dell’ambiente e la valorizzazione dei suoi prodotti, la ricchezza dei territori laziali e la loro grande tradizione enogastronomica”.

Il panel dei relatori Slow Food che faranno parte di questo viaggio virtuale attraverso la biodiversità, gli straordinari paesaggi disegnati dall’agricoltura e i prodotti di eccellenza del Lazio è composto da Francesca Rocchi, Slow Food Italia Coalizione Clima; Vincenzo Mancino, Fondatore Pro Loco DOL (Denominazione di Origine Laziale); Eliana Vigneti Catalani, Cuoca dell’Alleanza e Roberto Perticaroli, Esperto di turismo sostenibile e guida turistica Slow Travel Turismo sostenibile nel Lazio.

Verranno intervistati i critici enogastronomici Antonio Paolini, curatore delle guide food del Gambero Rosso, e Marco Oreggia, editore e curatore di Flos Olei, la guida internazionale sull’olio extravergine di oliva giunta alla sua dodicesima edizione.

Tra gli esponenti della comunità medico-scientifica interverranno: Stefano Arcieri, Luigi Tarani e Salvatore Oliva della Sapienza Università di Roma; Pierluigi Innocenti di Assirem. A parlare di sport, salute e alimentazione sarà Alberto Villa, Responsabile Area eventi Fidal Servizi e Coordinatore del progetto Casa Atletica italiana.

Presenti massimi esperti di turismo sostenibile ed enogastronomico come Roberta Garibaldi dell’Università degli Studi di Bergamo, curatrice del Rapporto annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano, e Maurizio di Marco, Presidente di ACT – Accademia Creativa Turismo e ideatore dello storico Master in Turismo Sostenibile e Responsabile, Ludovica Casellati, Direttore Viagginbici.com e Fondatrice di Luxury Bike Hotels.

Interverranno sulla tutela dell’impresa agroalimentare e del consumatore: Italo Saverio Trento, Direttore scientifico Fondazione Icsa; Giuseppe Nordio del Direttivo AIFOS e Barbara Domenicale, consulente del lavoro.

La rassegna Buoni e Belli – Sapori e valori del Lazio è realizzata con la partecipazione di Slow Food Roma e Capire per Prevenire; con il patrocinio di ENIT, Federazione Italiana delle Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori, Fidal Servizi Sport Management, Casa Atletica Italiana, Aifos – Associazione Italiana Fornitori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro; in collaborazione con Regione Lazio, Lazio Crea, SLM – Studio Legale Minieri & Partners e Dott.ssa Barbara Domenicale Consulente del Lavoro.

Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma nei dettagli è possibile consultare il sito www.buoniebelli.eu

Buoni e Belli – Sapori e Valori del Lazio è presente anche su Facebook, Instagram, Linkedin e Youtube.