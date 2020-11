Riqualificazione del campo sportivo G. Raparelli: il Comune di Vetralla chiede contributo a fondo perduto

NewTuscia – VETRALLA – Nonostante l’incertezza che stiamo vivendo e la mancanza dei momenti di condivisione,

l’amministrazione comunale continua a puntare sullo sport, fiduciosa di poter costruire luoghi di sana aggregazione per tutti, consapevoli dell’importanza e del ruolo fondamentale nella crescita dei bambini e nella vita di tutti.

E’ stata pertanto presentata una richiesta di finanziamento a fondo perduto per la riqualificazione del campo sportivo G. Raparelli sito all’interno della villa comunale P. Canonica, dopo un’attenta analisi tecnico-logistica di tutti i nostri impianti comunali.

Auspichiamo di recuperare l’impianto sportivo per renderlo fruibile a più discipline sportive, alle scuole, così da amplificare l’aggregazione sociale durante tutta la giornata e dare linfa vitale alle nuove generazioni.

Non esiste posto migliore della nostra villa comunale, bene prezioso dotatoci dal grande Canonica, parco di grande valore paesaggistico in stretta vicinanza dei plessi scolastici, facilmente raggiungibile anche attraverso i mezzi pubblici.

La cifra richiesta si aggira intorno ai 700000 euro e comprende una serie di interventi:

manto erboso in sintetico; pistino con 4 corsie; abbattimento delle barriere architettoniche; sistemazione e valorizzazione delle aree adiacenti, finalizzato al miglioramento del parco nella globalità, in aggiunta la copertura delle tribune che ci darebbe l’opportunità di installare un impianto fotovoltaico con conseguenti vantaggi sui costi da sostenere per i servizi offerti , potranno inoltre essere realizzati i bagni pubblici ad oggi non disponibili per i frequentatori abituali.

Abbiamo cercato di dare una impronta a questo progetto moderna, funzionale visionando le esperienze di molti Camp scolastici internazionali, sono stati quindi prospettati materiali di ultima generazione e sostenibili.

Tale progetto va a collegarsi a quello della palestra comunale di Cura dove stanno andando avanti i lavori per una prossima apertura e soprattutto a quello della pista di atletica coperta, da effettuarsi sempre a Cura nell’altro parco comunale.

Tutto questo è finalizzato a realizzare ciò che la nostra amministrazione si è prefissata sin dall’ insediamento, il miglioramento delle strutture sportive per tutta la popolazione e la possibilità di una apertura in senso turistico-sportivo.

Sperando vivamente che venga accolta la nostra richiesta, così da far diventare il nostro comune un punto di riferimento di tutta la regione, ci auguriamo che la grande prova che tutti stiamo vivendo ci renda più uniti come comunità

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA