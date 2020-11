La lettera aperta del consigliere Mazzoni al Sindaco accende i riflettori sulle manchevolezze della maggioranza

La lettera attira l’attenzione su ciò che trapela dall’atteggiamento tenuto dalla maggioranza nei confronti dalle iniziative intraprese dal Partito Democratico, atteggiamento che si traduce in un “amministrare contro qualcuno e non per il bene della comunità”, come cita Mazzoni, ma, inevitabilmente, stimola delle riflessioni relative all’intero operato dell’amministrazione, Caci prima e Benni poi.

delle condizioni che stimolino degli investimenti sul territorio e che portino alla creazione di qualcosa che abbia a che fare con il manifatturiero, o con la trasformazione dei prodotti alimentari, o con qualche tipologia di investimento riguardanti la logistica dei trasporti e movimentazione merci, o qualsiasi altra ipotesi di sviluppo, è stato un verbo assente. Assente anche nei riguardi di una preventiva interlocuzione con ENEL per salvaguardare una occupazione alla ex centrale che al momento non ha riguardato e preservato le ditte e la forza lavoro locale. Quindi, alla luce dei fatti, la parolanon è stata contemplata nell’agenda giornaliera delle maggioranze Caci e post Caci, anche se, visto il periodo storico, bisogna dirlo, non sarebbe stato facile per nessuna compagine amministrativa.

MANTENERE e MIGLIORARE quel che già avevamo sono altri verbi scarsamente considerati dalle maggioranze Caci/Benni. Tolte Via Tre Cancelli e Via Arbea, bellissime, per il resto bisogna nominare un lungomare Harmine disastrato, con tanto di fontana costata una sessantina di mila euro e mai funzionante, una foce del fiume Fiora impraticabile, la manutenzione della quale è costata comunque un sacco di soldi, le strade bombardate, alcune delle quali cadute in un inspiegabile dimenticatoio, soprattutto a Pescia Romana, dove il caso riguardante il rifacimento del Viale dei Pini è stato emblematico e riconducibile proprio al concetto di “amministrare contro” sollevato da Mazzoni. Poi l’ex bocciodromo, non più utilizzabile nemmeno per nuovi progetti, perché occupato dallo Spazio Cinema Alfredo Bini del quale non se ne comprende il ruolo sociale, e i vecchi conti in sospeso come il Centro Maratonda che non si è sbloccata di un millimetro.

SICUREZZA, DECORO URBANO E PULIZIA. I pastrocchi combinati dall’amministrazione, operanti in tandem tra cura del verde e raccolta differenziata, hanno rappresentato tematiche imbarazzanti. Il degrado e la sporcizia sono stati per molto tempo sotto gli occhi di tutti, e tanto di cappello agli operai della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti, che in mezzo al marasma hanno saputo eccellere per efficienza e disponibilità.

PROTEZIONE DELLE FASCE PIÙ DEBOLI e SALVAGUARDIA DEI MECCANISMI DEMOCRATICI, sono stati altri temi non proprio sbandierati delle maggioranze di destra Caci/Benni.