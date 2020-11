Angelo Ghinassi: tamponi per la scuola ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Lettera aperta del sindaco di Acquapendente, Angelo Ghinassi, ai genitori delle scuole aquesiane.

Cari Genitori,

in riferimento ai recenti provvedimenti di quarantena assunti dalla ASL di Viterbo per le classi 1°B della Primaria e 3°B dell’Infanzia, anche a seguito di un ulteriore caso accertato nelle ultime ore, si comunica che il Comune di Acquapendente ha organizzato per tutti gli alunni di suddette classi uno screening con test rapido per l’individuazione del COVID-19.

Tale monitoraggio si terrà venerdì 6/11 presso la Croce Rossa di Acquapendente, via M. G. Cutuli, dalle ore 15,00. Gli esami saranno effettuati dagli operatori del laboratorio Montalto Check-up, attraverso il test antigenico (tampone rapido) e, in caso di positività riscontrata da quest’ultimo, contestualmente, l’esame sarà ripetuto attraverso tampone molecolare, che sarà trasmesso alla ASL di Viterbo per la refertazione.

Al fine di snellire le procedure al momento dell’arrivo al drive-in, vi richiediamo di compilare e sottoscrivere il modello allegato e consegnarlo all’addetto della Montalto Check-up, per il consenso all’effettuazione dell’esame.

Stiamo vivendo un momento complicato, dove la collaborazione, l’impegno, il senso civico di ognuno di noi può fare la differenza. La prevenzione diventa uno strumento fondamentale per evitare la diffusione del virus; per questo motivo, insieme alla Dirigente, prof.ssa Luciana Billi, invitiamo tutti i genitori ad aderire a questa importante attività di monitoraggio, resasi necessaria, come già ricordato, a seguito di alcuni casi di accertata positività verificatisi nelle classi frequentate dai vostri figli.

Si invitano i genitori in indirizzo a comunicare la propria adesione all’iniziativa alle rappresentanti di riferimento (3°B sig.ra Monachini Chiara e 1°B sig.ra Felici Chiara) entro le ore 17,00 della giornata odierna.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dott. Angelo Ghinassi