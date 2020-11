Jvc Civita Castellana, continua il lavoro del settore giovanile

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Nonostante l’incertezza provocata dalla situazione sanitaria sempre più delicata, la Jvc Civita Castellana prosegue le sue attività del settore giovanile, con la massima attenzione al rispetto dei protocolli federali e alla sicurezza di tutte le persone che frequentano il Palasmargiassi.

Minivolley, con l’avviamento sportivo, e cinque diverse squadre che partecipano a sei campionati sono il pacchetto del vivaio rossoblù, popolato al momento da 76 iscritti tra ragazzi e ragazze.

I 13 piccoli pallavolisti che comprendono il gruppo minivolley sono seguiti da Roberta Testa e Sonia Mazzafoglia, a cui la Jvc ha affidato il compito di curare i primi approcci con la pallavolo dei giocatori del futuro.

Testa ha in mano la gestione di altri due gruppi: quello che parteciperà ai campionati Under 13/ 15 femminili (11 giocatrici tesserate) e quello della Prima divisione femminile (12 tesserate), che attualmente rappresenta il massimo livello della pallavolo femminile in casa Jvc.

La società rossoblù ha programmato la partecipazione ad altri due campionati per le ragazze: quello Under 19 e la Seconda divisione. Entrambe le competizioni saranno affrontate dallo stesso gruppo di 16 tesserate, guidate da mister Stefano Cardinali.

Pierpaolo Giuliani, giovane allenatore civitonico che negli scorsi anni si è distinto guidando la selezione territoriale di Viterbo a una storica vittoria nel Trofeo delle province giovanile, si occuperà invece di seguire la crescita dei nuovi talenti della Jvc nel settore maschile. A lui la gestione dei 9 tesserati dell’Under 13/15 e dei 15 giocatori che compongono il roster della serie D, cioè la seconda squadra della società e il gruppo da cui quest’estate la dirigenza ha promosso diversi ragazzi nella rosa della serie B.

Le iscrizioni al settore giovanile della Jvc Civita Castellana rimangono sempre aperte. Per informazioni: 340 417 7570 (Daniela) e 380 783 7625 (Valentina).

