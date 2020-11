Conapo. I Vigili del fuoco senza mezzi di soccorso

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Paradossale la situazione di Viterbo in quanto già da tempo eravamo senza un Autopompa di scorta e per mancanza di mezzi di scorta oggi è stato declassato il distaccamento di Gradoli per fare fronte alla rottura dell’unica APS in servizio nella Centrale di Viterbo – a denunciarlo è Danilo Martoni il segretario CONAPO di Viterbo.

Il nostro è il comando più virtuoso tra i Comandi del Lazio in fatto di efficienza di mezzi, ma questo non è bastato. Tanti i mezzi fuori servizio per i più disparati motivi: visite ispettive obbligatorie, sostituzioni di pezzi eccetera, ma le problematiche e le rotture non si possono prevedere ed ecco che arriva il problema.

Come se non bastasse sono mesi che una nostra Autopompa efficiente è in prestito al Comando di Roma che per carità avrà anche i suoi problemi ma adesso al cittadino del Nord della provincia di Viterbo chi glielo spiega che i ritardi per alcuni interventi di soccorso tecnico urgente erano evitabili se avessimo avuto il nostro mezzo APS di scorta – conclude Martoni.

Conapo

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO