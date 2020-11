Comune di Montalto di Castro, interruzione flusso idrico

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – L’amministrazione comunale informa che giovedì 5 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, avverrà a Montalto Capoluogo una interruzione dell’erogazione idrica nelle zone delle Case Popolari, Case Enel, in Strada di Campomorto e in Via Enrico Fermi per una riparazione da effettuare sull’acquedotto in via dei Volsini.

Per qualsiasi informazione al riguardo è possibile contattare l’ufficio di Polizia locale al numero 0766/879007.