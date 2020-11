Bonus mobilità, Morassut: grande successo, entro gennaio saranno soddisfatte tutte le richieste

NewTuscia – ROMA – “Il bonus mobilità è stato un grande successo che dimostra la giustezza di una scelta strategica per una mobilità dolce e sostenibile nei contesti urbani. Questo è il vero fatto importante di questi giorni. La grande risposta e il grande apprezzamento per questa scelta del Governo da parte dei cittadini è andata oltre ogni aspettativa generando anche qualche problema tecnico per la connessione di rete. Problemi già in via di superamento da parte di Poste Italiane.

Entro gennaio, con ulteriori fondi già previsti, saranno soddisfatte tutte le richieste”. Così in una nota il Sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut.