“Ciao Gigi”, un tributo della Città di Viterbo all’indimenticabile Maresciallo Rocca

NewTuscia – VITERBO – “Splendido tributo della Città di Viterbo a Gigi Proietti ed al suo indimenticabile Maresciallo Rocca”. Con queste parole il deputato Mauro Rotelli ricorda Gigi Proietti, attore di teatro, cinema e tv scomparso nella giornata di ieri ad 80 anni.

In tarda serata un’immagine del Maresciallo Rocca, fiction Rai girata tra le mura storiche del capoluogo e che intrattenuto oltre 16 milioni di spettatori, è stata riprodotta sulle mura del Palazzo dei Papi per celebrare il ricordo di una persona che rimarrà per sempre nei cuori dei viterbesi e degli italiani.