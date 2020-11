Borse DS Lifestyle, un tuffo nel Rinascimento senza perdere di vista la contemporaneità

NewTuscia – MILANO – Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione della Milano Fashion Week, si è espresso, in tutte le sue forme, un progetto di moda alternativo, unico ed assolutamente riconoscibile. “DS Lifestyle” è un brand che nasce dalla passione nel creare ambienti ed oggetti unici, mescolando materiali preziosi, poveri e (qualche volta) di recupero, in un perfetto equilibrio tra moda e interiore design.

La cura dei dettagli e la qualità del “Made in Italy” caratterizzano l’aspetto glamour ed il lusso delle creazioni: un mix di moda, stile e design ideale per chi è alla ricerca di qualcosa di unico e speciale.

Ai giorni nostri, il vero lusso risulta essere una cosa che non si può acquistare, ovvero il tempo. Le esperienze, quindi, sono ben più importanti del semplice possedere. Vivere bene è un’arte e il lusso è sapere che gli artisti siamo noi.

“DS Lifestyle” nasce dalla nostra volontà di far conoscere ed apprezzare la particolarità e le unicità dei tessuti più preziosi prodotti in Italia, molti dei quali realizzati ancora con telai in legno azionati a mano. Dominano velluti in seta e viscosa realizzati con la tecnica della goffratura, tessuti in cashmere che riprendono motivi antichi di origine persiana ed indiana, broccati di origine ottocentesca che raffigurano foglie e fiori, stoffa dal forte carattere classico il cui rilievo deriva dalla tecnica del broccatello su fondo di raso in seta, fino a morbidi e preziosi jacquard che riflettono la luce grazie al doppio gioco di disegni, realizzati con seta, lino e fili metallici.

Le creazioni di “DS Lifestyle” sono prodotte con materiale collezionato nel campo tessile del design d’interni in 30 anni di attività dall’azienda di famiglia. La “mission” di valorizzare i tessuti con un forte background storico e culturale e l’incredibile quantità di stoffe e materie prime a disposizione, ha fatto nascere una prestigiosa linea di borse ed accessori dal forte valore intrinseco del “Made in Italy”.

Le borse sono pezzi unici e numerati, diverse l’una dall’altra, che vengono ideate sia con uno stile classico, sia contemporaneo, curando con attenzione ogni particolare della realizzazione. Viene posta, infatti, particolare attenzione alla scelta del modello, all’accostamento dei tessuti, alle pelli più pregiate fino ai dettagli delle cuciture. La sostenibilità ed il virtuosismo degli abbinamenti produce un nuovo modo di concepire la moda. La donna che indossa i capi è simile a quella che li crea: non omologata, dall’anima sbarazzina, alla continua ricerca di una sartorialità geniale che lascia il suo segno, stravagante e mai banale.

Tutta la lavorazione è eseguita rigorosamente a mano e in Italia, le stoffe sono create da esperti artigiani. Così fastose ed artistiche, i concepts hanno origine dallo stile dell’Italia Rinascimentale, del barocco e dell‘Art Deco’ dei primi del ‘900. La clientela non può che essere colta e raffinata, composta da donne interpreti di un proprio stile, fuori dal tempo e dagli schemi. La filiera produttiva degli accessori ha la prerogativa di contenere al massimo gli sprechi, garantendo la sostenibilità ecologica dei prodotti, realizzati, di fatto, con materiali di recupero a cui è donata nuova vita e valore.

Il punto di forza del brand “DS Lifestyle” , oltre allo stile riconoscibile, è l’attenzione al prodotto in tutte le fasi della lavorazione, grazie alla filiera corta. La filosofia-tradizione è lusso artigianale, innovazione, contemporaneità, attenzione ai dettagli, servizio al cliente e soprattutto “Italian style”.

www.dslifestyle.net