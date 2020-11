Approvare un debito fuori bilancio? Vasanello Che Vorrei non ci sta

NewTuscia – VASANELLO – Riceviamo e piubblichiamo.

Nel consiglio comunale di giovedì pomeriggio, la maggioranza guidata dal sindaco Porri ha approvato un debito fuori bilancio di oltre 7300 euro per il pagamento della parcella mai saldata a un legale per una prestazione fornita nel lontano 2002 e per la quale l’impegno di spesa assunto allora (per 1900 euro) negli anni successivi è stranamente “scomparso”.

Il professionista aveva poi emesso la parcella nel 2015, molto maggiorata rispetto al primo impegno di spesa, nonostante la vicenda giudiziaria si fosse conclusa per decadenza e quindi non vi fossero state altre prestazioni da parte dell’avvocato. Lo stesso da lì aveva avviato una lunga serie d’iniziative per ottenere il pagamento della sua prestazione. Dopo vari solleciti e diffide, si è arrivati al decreto ingiuntivo del tribunale di Viterbo, notificato al comune di Vasanello lo scorso 5 agosto.

E così, giovedì sera il consiglio comunale si è trovato a votare l’approvazione del debito fuori bilancio per saldare finalmente l’avvocato. Un voto a cui Vasanello Che Vorrei si è opposto, per il principio che i casi di mala gestione della cosa pubblica devono essere affrontati con serietà e non fatti passare in cavalleria. E questo è, senza ombra di dubbio, un caso di mala gestione della cosa pubblica.

Già nel 2018, nell’ambito della corrispondenza col legale che tutelava gli interessi del professionista ricorrente, l’assessore competente del comune di Vasanello parlava di “debito fuori bilancio” per il pagamento della parcella, quindi era perfettamente consapevole dello scenario che si andava disegnando.

Dal momento che nel comune di Vasanello il responsabile amministrativo di settore corrisponde all’assessore competente, il nostro gruppo vuole sapere dal funzionario o dall’assessore (cioè la stessa persona…) come mai si è arrivati a un debito fuori bilancio per pagare la prestazione di un professionista svolta ben 18 anni fa.

Altro che approvazione del debito fuori bilancio e arrivederci a tutti. Qui sussistono le basi per chiedere un danno erariale, perché il comune di Vasanello è chiaramente vittima di una mancanza da parte di qualcuno. Bisogna vederci chiaro, capire chi ha sbagliato e non cercare di mettere la polvere sotto al tappeto.

Altrimenti Vasanello rischia di diventare il comune del doppio paradosso. Non solo il controllante (l’assessore) è la stessa persona del controllato (il responsabile di settore), ma il responsabile di settore è anche non responsabile dei debiti generati dal suo stesso settore.

Serietà, questa sconosciuta.

Gruppo consiliare Vasanello Che Vorrei