Scadenza termini appalto per messa in sicurezza di due frane della Sp n. 8 Burrone Contrasto-Butera-Gela

NewTuscia – CALTANISSETTA – Scadrà il prossimo 9 novembre, il termine per la presentazione delle offerte della procedura negoziata per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza di due frane, al Km 5+800 di ml. 30 circa ed al Km 19+500 di ml. 50 circa, e di sistemazione del piano viario sconnesso per Km. 1,000, della strada provinciale n. 8 “Burrone Contrasto – Butera – Gela”, dell’importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, di € 420.000,00, di cui € 408.318,50 a base d’asta ed € 11.681,50 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

I lavori, finanziati dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Region e Siciliana, consentiranno al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta di intervenire in una strada sottoposta ad un traffico veicolare intenso, anche di mezzi pesanti, che a causa della pessima natura del terreno di fondazione e per le notevoli sollecitazioni scaricate sul piano viario, si trova, in vari tratti, in un pessimo stato di conservazione.

La prima seduta di gara, per procedere all’esame della documentazione amministrava, è prevista per martedì 10 novembre presso gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e, salvo contestazioni o soccorsi istruttori, nella stessa giornata o al massimo all’indomani, saranno aperte le offerte e aggiudicata la gara.

Con i lavori sarà garantita e migliorata la percorribilità e la sicurezza del collegamento tra i comuni di Gela e Butera, mediante la realizzazione di opere di ricostruzione e protezione del corpo stradale nei tratti in frana, rifacimento della pavimentazione stradale ed opere per la regimentazione e deflusso delle acque piovane.

L’Ufficio di Gabinetto

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta