Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 03/11/2020

Viterbo

Sole prevalente in mattinata, mentre nelle ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare senza dar luogo a fenomeni. Qualche nube sparsa anche in serata. Temperature com prese tra +9°C e +20°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutto il Lazio, nuvolosità in aumento al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutti i settori sempre con tempo asciutto.

--

AL NORD

Al mattino nubi basse su gran parte delle regioni settentrionali, con nebbie lungo il fiume Po e pioviggini sulla Liguria; schiarite lungo l’arco Alpino. Nel corso del pomeriggio avremo ancora cielo coperti. In serata ed in nottata non si verificheranno variazioni di rilievo, ad eccezioni di locali piovaschi al nord-ovest.

AL CENTRO

Cieli sereni o irregolarmente nuvolosi, più coperti in Toscana ed in Umbria. Al pomeriggio ancora tempo uggioso con nuvolosità sparsa su tutte le regioni centrali. In serata ed in nottata non sono attesi cambiamenti, con spazio a foschie sui settori interni del Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sporcati dalla nuvolosità anche sulle regioni meridionali dal mattino, ma con assenza di precipitazioni. Nel corso delle ore pomeridiane spazio a qualche schiarita lungo la Sardegna orientale. In serata ed in nottata variabilità asciutta su tutti i settori.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, minime in incremento al centro-nord, in calo sui settori peninsulari meridionali.

