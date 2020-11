Incendio in appartamento a Tuscania: nessun ferito

NewTuscia – TUSCANIA – Alle 4 di questa mattina si è sviluppato un grosso incendio in un appartamento a Tuscania, in via 6 febbraio 1971, situato primo piano di una palazzina.

Il fuoco si è sviluppato in una delle stanze della zona nott e per cause che sono ancora in corso di accertamento.

E’ arrivata subito sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Viterbo e, poco dopo, una di Tarquinia

E’ stato circoscritto l’incendio nel giro all’unica stanza coinvolta, che è andata completamente distrutta. Interdetto l’appartamento al piano superiore perché invaso completamente dasl fumo.

Alla fine, per fortuna, non ci sono state persone coinvolte o intossicate.

Sul posto i carabinieri di Tuscania e i sanitari del 118.