“Impariamo a pregare con i Salmi: Nove incontri dove il vescovo Romano Rossi spiega il libro dei Salmi”

Appuntamento presso la sala “Doebbing” di Nepi – ore 15.30-18.30

NewTuscia – NEPI – Riceviamo e pubblichiamo. Dopo la settimana dedicata ad agosto, allo studio dei Salmi, il vescovo Romano Rossi terrà degli incontri mensili per insegnare a pregare con i Salmi stessi. Continua così la scoperta del Salterio con cui hanno pregato Gesù, Maria, gli apostoli, e i cristiani d’ogni tempo. Sono preghiere che Dio stesso ha suggerito a Israele, per tutta l’umanità e che devono diventare le nostre parole.

Da sabato 31 ottobre, è iniziato un cammino che prevede nove incontri nella sala Doebbing di Nepi, per approfondire sempre di più la Parola di Dio e imparare a pregare con i Salmi.

Le catechesi sui Salmi ci accompagneranno fino a maggio del 2021, per entrare in particolari vicende di personaggi nel “libro di preghiera” per eccellenza. Saranno catechesi da meditare e ascoltare alcuni Salmi tra i più belli e più cari alla tradizione orante della Chiesa.

Superfluo sottolineare la grande competenza del relatore su questi temi e la sua grande capacità di suscitare l’attenzione e l’interesse della gente. Si tratterà di giorni trascorsi nella preghiera, in ascolto del Signore. Una opportunità per gustare l’amicizia con il Signore e nel riscoprire un modo «significativo» di vivere la fede oggi, in stretto rapporto con le situazioni di vita e con le esigenze di crescita personale. Saranno giorni di grazia.

L’iniziativa è aperta ad ogni fedele che voglia imparare a pregare, così da trasformare l’intera vita in preghiera. Sono occasioni preziose da non perdere e di cui dobbiamo essere riconoscenti.