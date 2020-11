Coronavirus, 11 nuovi casi a Orte. Giuliani: “Da domani chiusi i parchi pubblici e il centro H”

NewTuscia – ORTE – “Purtroppo anche oggi dobbiamo registrare un aumento di contagi nel nostro territorio: come comunicatoci poco fa dalla ASL le persone risultate positive al COVID-19 oggi sono 11, che fa salire il totale degli attuali positivi a 52. NewTuscia – ORTE – “Purtroppo anche oggi dobbiamo registrare un aumento di contagi nel nostro territorio: come comunicatoci poco fa dalla ASL le persone risultate positive al COVID-19 oggi sono 11, che fa salire il totale degli attuali positivi a 52.

Tra questi, vi sono Luca Frigo e Maura Quadraccia, che, dal loro domicilio, ci hanno autorizzato a rendere pubblici i loro nomi, un gesto di grande altruismo che speriamo possa essere d’aiuto per la tracciabilità dei contatti.

Proprio a causa di questo nuovo aumento, si è reso necessario prendere ulteriori misure per il contenimento della diffusione del contagio: da domani verranno chiusi i parchi pubblici e il centro H sito nel quartiere Petignano, in attesa delle nuove determinazioni che verranno adottate in sede di DPCM.

Atteniamoci tutti alle disposizioni vigenti e cerchiamo di evitare gli spostamenti, se non per motivi di lavoro, di salute o di necessità.

E’ un momento difficile che richiede da parte di tutti inevitabili sacrifici per non mettere a repentaglio la vita dei più fragili della nostra comunità.”

http://www.comune.orte.vt.it/Home/DettaglioNews?IDNews=169401&fbclid=IwAR3tyd3FEZL6llUqAzN–h7F0XuZBiEXzVffM8IOBiDLf07R7OcqiDBfo18