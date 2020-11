Birillo e Stella cercano casa

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Per BIRILLO e STELLA cerchiamo un’ADOZIONE DI COPPIA. Sono due bellissimi Jack Russel, il maschietto puro.

Birillo ha 8 anni e Stella 4 e sono di piccola taglia. I proprietari non possono più tenerli quindi la loro adozione è piuttosto URGENTE, ma essendo vissuti sempre insieme non vogliamo separarli.

Per Stella si richiede immediata sterilizzazione perché è già stata fatta partorire troppe volte. Ancora oggi ha una cucciolata che stiamo cercando di sistemare. Birillo e Stella sono buoni ed educati, anche in casa, ma per loro l’ideale sarebbe una casa con giardino.

Con gli altri cani non vanno d’accordo. Sono in regola con i vaccini fino alla prossima primavera.

I piccoli si trovano in provincia di Viterbo e si affidano chippato e vaccinati in zone comprese tra alto Lazio, bassa Toscana ed Umbria, ma per una buona adozione possiamo arrivare anche un po più lontano.

PER INFO: inviare messaggio/vocale WhatsApp (NO CHIAMATE) chiedendo di Birillo e Stella al numero 3479725447 o scrivere ad ariannafuria@virgilio.it