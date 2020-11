Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo la 7° giornata d’andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese dopo il buon pareggio per 2-2 sul campo della Vibonese, dove i gialloblù nel primo tempo conducevano per 2-1 grazie alle reti di Rossi in avvio di ripresa, intervallati dalla rete del pareggio della Vibonese e dalla rete segnata nel finale della prima frazione da Tounkara dopo una bella azione in velocità in contropiede.

La Vibonese ha poi reagito pervenendo al pareggio, ma quello che più conta che la formazione di Mr.Agenore Maurizi, ha tenuto bene il campo, lottando su ogni pallone e rendendosi pericolosa in attacco tenuto conto anche della stanchezza dovuta al travagliato viaggio affrontato in pulman dalla squadra per giungere a Vibo Valentia, visto che l’esito dei risultati dei tamponi positivi dei giocatori della Viterbese e dei membri dello staff tecnico, è stato comunicato in ritardo al momento della partenza dall’aeroporto di Roma.

affrontando un viaggio di circa 700 Km, per disputare la partita, rischiando in caso di rinuncia, l’inflizione da parte della Lega di Serie C della sconfitta a tavolino per 3-0.

Una situazione surreale che si trascina da molte settimane, con la spada di damocle del blocco del campionato dovuto dalla crescita esponenziale, dei contagi che ormai riguarda quasi tutte le compagini che militano in questo campionato di Serie C.

Proprio in quest’ottica del pericolo del contagio da Covid 19, è stata rinviata a data da destinarsi la gara esterna con il Palermo, anch’esso vittima di numerosi contagi COVID 19.

Il Teramo ha superato in casa di misura 1-0 la Juve Stabia dopo la gara molto combattuta ed equilibrata, i biancorossi abruzzesi hanno affrontato in trasferta la formazione della Paganese e si sono imposti per 2-1, e sono balzati in vetta momentaneamente scavalcando la Ternana.

Il Francavilla dopo il successo interno per 2-1 sul Potenza, si reca in trasferta sul campo del Monopoli in un derby pugliese importante ai fini della classifica, in chiave salvezza in quanto il Monopoli dopo il successo corsaro sul campo della Cavese per 1-0 è alla ricerca di punti pesanti tra le mure amiche per cercare di scalare la classifica.

La Ternana di Mr.Lucarelli dopo aver liquidato il Foggia con un secco 2-0 allo stadio Liberati di Terni, ospita il Catanzaro di Mr.Calabro, una partita molto importante per il futuro d’entrambe le compagini, anche se è bene ricordare che il Catanzaro domenica scorsa non ha giocato in quanto la partita con il Palermo è stata rinviata salvo ulteriori variazioni alla data del 4 Novembre, sempre a causa contagio Covid.

L’ Avellino reduce dal bel successo per 3-1 sulla Casertana effettuerà un turno di riposo attendendo i risultati delle altre concorrenti per la lotta al vertice.

La Casertana giocherà alle 17,30 il derby campano con la Turris, gara che rappresenta un crocevia importante per entrambe, ma in particolar modo per la Casertana, che ha soli 3 punti in classifica avendo avuto un inizio di torneo difficile.

La Juve Stabia invece giocherà in serata in casa alle ore 20,30 ricevendo allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, l’ostico Bisceglie.

La Vibonese dopo il pari interno per 2-2 con la Viterbese affronterà in trasferta alle ore 15,00, il Catania reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 subita sul campo del Bari.

I biancorossi del Bari dopo l’importante successo per 4-1 sul Catania si recheranno sul campo del Foggia, un derby pugliese molto sentito da entrambe le tifoserie e molto importante ai fini della classifica per il Bari per non perdere contatto con la vetta della classifica, e per il Foggia che deve cercare di fare punti per risalire la china e riscattarsi dalla sconfitta subita in trasferta per 2-0 sul campo della Ternana.

Il Potenza dopo la battuta d’arresto per 2-1 sul campo del Francavilla, ospita in casa il fanalino di coda Cavese, i rossoblù lucani stazionano nella parte bassa della classifica con soli cinque punti ed hanno bisogno di punti come la Cavese, formazione che si trova all’ultimo posto in classifica con un solo punto.

Su questo campionato e sulla sua regolarità incombe l’incognita dell’epidemia del Covid e del suo contagio, molte gare sono state rinviate a data da destinarsi, ma se la curva pandemica non dovesse diminuire il rischio di sospensione dei campionati appare come uno scenario molto probabile ed imminente.

I prossimi giorni saranno decisivi per sapere cosa il Governo e la Lega Calcio, che decideranno in merito allo svolgimento dei campionati .

RISULTATI DELLA 7°GIORNATA D’ANDATA

TERAMO-JUVA STABIA 1-0

FRANCAVILLA-POTENZA 2-1

TERNANA-FOGGIA 2-0

CAVESE-MONOPOLI 0-1

AVELLINO-CASERTANA 3-1

VIBONESE-VITERBESE 2-2

TURRIS-PAGANESE 0-3

BARI-CATANIA 4-1

CATANZARO-PALERMO SI GIOCA MERCOLEDI 4 NOVEMBRE

HA RIPOSATO IL BISCEGLIE

CLASSIFICA

TERAMO 17

TERNANA 15

BARI 14

AVELLINO 13

TURRIS 10

JUVE STABIA 10

VIBONESE 9

CATANZARO 8

MONOPOLI 8

BISCEGLIE 7

CATANIA 6 ( 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

VITERBESE 6

VIRTUS FRANCAVILLA 5

POTENZA 5

CASERTANA 3

FOGGIA 3

CAVESE 1

PALERMO 1 (DUE GARE IN MENO)

PROSSIMO TURNO

PAGANESE-TERAMO 1-2 ANTICIPO DEL SABATO

CATANIA-VIBONESE

JUVE STABIA-BISCEGLIE

PALERMO-VITERBESE RINVIATA PER COVID 19 A DATA DA DESTINARSI

TERNANA-CATANZARO

CASERTANA-TURRIS

FOGGIA-BARI

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA

POTENZA-CAVESE

RIPOSA L’AVELLINO