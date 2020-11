Approvazione maxiemendamento sul bilancio: soddisfazione di FdI Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Venerdì il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio.

Un risultato raggiunto in un periodo difficile che indirizza l’attività dell’ente per i prossimi due mesi attorno ad una priorità: superare l’emergenza di queste settimane senza lasciare nessuno indietro.

Commercio, cultura, turismo, lavori pubblici, decoro urbano, servizi sociali e scuola: i settori strategici per il futuro di Viterbo hanno tutti trovato una risposta nel documento approvato ieri sera.

Una risposta seria, immediatamente operativa, che dà soluzione veloci alle richieste dei cittadini, degli operatori e delle imprese e disegna un futuro possibile per la nostra città e la mette nelle condizioni di guardare al post emergenza con maggiore serenità.

“Questo bilancio ha segnato anche un cambio di passo politico all’interno dell’amministrazione. – dichiara Luigi Maria Buzzi, capogruppo di FDI in Consiglio Comunale all’esito della votazione – L’approvazione all’unanimità del Consiglio di un maxi emendamento che contiene le misure per contrastare la crisi legata al Covid-19 è il risultato del lavoro e della disponibilità all’ascolto della maggioranza che ha saputo fare sintesi delle proposte avanzate dalla minoranza in un tavolo che, lasciatemelo dire, sarebbe auspicabile attivare anche a livello nazionale.

È dal confronto serio sui temi, soprattutto quando riguardano argomenti rilevanti come la salute dei cittadini, che arrivano le soluzioni utili per la comunità”.

Gruppo Consiliare Fdi Viterbo