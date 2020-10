NewTuscia – VITERBO – Sant’Angelo di Roccalvecce, divieto di circolazione veicolare nel centro abitato, nei giorni festivi e prefestivi. Nello specifico, sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 9 alle ore 20 di festivi e prefestivi, sulla strada provinciale 5, intersezione con strada Monte Secco e in strada Monte Secco intersezione con strada Magugnano.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del consistente flusso veicolare nel centro abitato della frazione, legato al crescente interesse turistico per il borgo e per i murales esistenti. Tale afflusso di auto – si legge nell’ordinanza – crea condizioni di intralcio e pericolo, in particolare a pedoni, bambini, anziani e disabili, anche a causa delle ristrette dimensioni della rete viaria. Il provvedimento, entrato in vigore questo fine settimana, non interessa residenti, disabili e trasporto pubblico locale (ord. n. 387 del 20/10/2020 – polizia locale).