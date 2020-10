Ognissanti, il discorso del vescovo Fumagalli ai fedeli

NewTuscia – VITERBO – Come tradizione, il giorno 2 novembre commemorazione dei fedeli defunti, il Vescovo di Viterbo Mons. Lino Fumagalli, presiederà la Celebrazione della Messa presso il Cimitero di Viterbo. Per i motivi legati alla pandemia la celebrazione si svolgerà alle ore 15 all’aperto sul piazzale antistante la chiesa San Lazzaro all’interno del cimitero per consentire a tutti di partecipare in distanziamento e sicurezza.

Il Comune di Viterbo nella persona del Sindaco Giovanni Arena metterà a disposizione dei fedeli le sedie per seguire distanziati la celebrazione. Come prassi sarà obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani all’ingresso. Personale volontario della Parrocchia Villanova da cui dipende la pastorale del Cimitero sarà presente all’ingresso per i controlli.

Alla Celebrazione prenderanno parte come sempre i Parroci della Città e il Sindaco di Viterbo Giovanni Arena. Al termine il Vescovo impartirà la benedizione ai defunti che riposano nel Cimitero del capoluogo.

Durante la giornata si svolgeranno altre due celebrazioni sempre nella chiesa del cimitero alle ore 9 e alle ore 11.30. Sarà una giornata di preghiera per tutti i fratelli che hanno lasciato questo mondo, ma sarà anche una celebrazione nella quale non mancherà ricordo particolare in questo tempo di emergenza sanitaria globale per tutti i morti a causa del Covid anche nel nostro territorio.

Don Emanuele Germani