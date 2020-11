Andrea Di Sorte, nuovo commissario provinciale di Forza Italia

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo:

Cari amici,

oggi ho ricevuto la nomina di commissario provinciale di Forza Italia. Un incarico importante per me, che da sempre sono legato a questo movimento politico con affetto e lealtร .

Nella vita ho sempre pensato che i partiti si scelgono per i valori che rappresentano e per gli ideali che esprimono. Mai seguendo i sondaggi e scegliendo per la possibilitร di fare carriera. รˆ per questo che sono ancora qui, in quella che sento casa mia.

Forza Italia si รจ fatta sempre garante del valore della Libertร (sรฌ, con la lettera grande!), nel ’94 ci ha dato modo di pensare ad un’Italia diversa portando a compimento tantissime idee, ha dato vita ad una classe dirigente preparata e concreta a tutti i livelli di governo e ci ha regalato momenti di gioia e altri di dolore, come nelle piรน belle storie d’amore.

Io mi sento figlio di questo movimento politico, di quella generazione che in questi anni si รจ impegnata ed ha dedicato tempo a questo ambizioso progetto.

E ora tocca a me. Nonostante sia un momento di forte antipolitica, dove c’รจ chi si vergogna di dichiararsi per un partito, io mi sento orgoglioso di dire che ci credo ancora, che sono qui per impegnarmi con onestร , rispetto delle idee degli altri, e con amore per la mia terra che metterรฒ sempre al centro.

Grazie a tutti quelli che in questi anni mi hanno sempre sostenuto e spinto in questa impervia, ma emozionante, strada della politica.

Vi abbraccio tutti!

Andrea Di Sorte