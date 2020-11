“Adottando un cane in stallo ne salvi due”: La bella Agnese cerca casa

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Riproponiamo la campagna “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perché il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!

AGNESE è ancora con noi…tutti ci chiedono cani socializzati, buoni, educati, che sappiano andare al guinzaglio, vivaci, allegri, obbedienti, puliti, sani ed anche sterilizzati…ecco, questa è Agnese…praticamente la cagnolina perfetta, eppure è con noi da più di due anni e nessuno l’ha mai voluta. Perché?? Veramente non riusciamo a capire perché questa orsacchiotta ancora non ha una famiglia tutta sua.

Agnese è una simil spinona di 6 anni e mezzo, una patatona di circa 60 cm al garrese ha due occhi intelligenti e brillanti come stelle, nel tempo il suo carattere inizialmente timoroso è molto migliorato, anche con i suoi simili va d’accordo, per i gatti se necessario possiamo fare una prova di compatibilità…unico neo, se così vogliamo chiamarlo…adora fare le buche…allora possibile che nessuno abbia bisogno di una superamica leale e sveglia come lei???