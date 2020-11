𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹, 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝟰𝟮𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗲 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo:

๐˜๐˜ญ ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ค๐˜ฐ ๐˜ง.๐˜ง. ๐˜“๐˜ถ๐˜ค๐˜ข ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ: ยซ๐˜œ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ’๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ค๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ขยป

L’amministrazione comunale non risponde ad attacchi politici che fanno parte del normale confronto politico, a meno che questi non avvengano nelle sedi opportune.

Quando, tuttavia, si richiede la pubblicazione sui giornali di comunicati che attaccano anche altre istituzioni, in questo caso la scuola, corre l’obbligo di rispondere alla domanda che la nuova alleanza Cinque Stelle e Fratelli d’Italia, con l’aggiunta della indipendente del Pd, rivolge all’ente. Tra l’altro, sarebbe stato sufficiente orientare la medesima domanda alla dirigente scolastica o ai genitori dei ragazzi che hanno ricevuto apposita comunicazione dalla scuola.

Il costo relativo al progetto โ€œEnglish Schoolโ€, che apre la scuola ad una dimensione europea e internazionale, รจ sostenuto in massima parte dall’amministrazione comunale.

Naturalmente รจ prevista anche una integrazione da parte delle famiglie, anche per non sminuire l’importanza del corso stesso. Si chiarisce dunque che, per i ragazzi che frequentano classi a tempo pieno il progetto verrร svolto in parte con docenti giร in servizio in orario curriculare, invece per quelli non a tempo pieno sarร previsto un pomeriggio a settimana di presenza, con la possibilitร di usufruire della mensa. Questi ultimi si troveranno a pagare per i servizi in piรน, quale il docente non giร in servizio. Di conseguenza il costo รจ perfettamente bilanciato e studiato secondo un principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda le famiglie in difficoltร , esse vengono aiutate con altri strumenti.

ยซSiamo orgogliosi โ€“ dichiara il sindaco f.f. Luca Benni – nonostante questo tentativo di attacco, del tutto fuori luogo, all’amministrazione comunale e alla scuola, dei servizi che riusciamo a dare ai nostri studenti, grazie soprattutto alla collaborazione della dirigente scolastica Grazia Olimpieri, dei docenti, del personale non docente, della Maggioranza e della delegata alla Pubblica Istruzione Ornella Stefanelli che hanno fortemente voluto il progetto in continuitร all’anno precedente e per il quale quest’anno รจ stato fatto un investimento pari a 42mila euro. La scuola di Montalto di Castro รจ un’eccellenza โ€“ conclude Benni – e continueremo ad investire su di essa, con fondi destinati ai progetti che ci vengono presentati e ai tanti interventi che riguardano anche le strutture e le attrezzatureยป.