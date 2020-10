Tuscania Volley “Rinviata la partita con Grottazzolina per positività di un nostro collaboratore”

NewTuscia – TISCANIA – Riceviamo e pubblichiamo. A seguito della positività di un nostro collaboratore, nell’impossibilità di effettuare, come da protocollo federale, un tampone di controllo prima di domenica, la Lega Pallavolo Serie A, in accordo con la Società ha deciso di rinviare la partita Videx Grottazzolina – Maury’s Com Cavi Tuscania in programma Domenica 1 nelle Marche, a data da destinarsi.

Per onor di cronaca, il tampone settimanale effettuato martedì 27 ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra, incluso collaboratori e tecnici.

Nella giornata di Lunedì 2 Novembre, verrà effettuato un nuovo tampone di controllo.

Nel frattempo la squadra rimane preventivamente in auto-isolamento domiciliare.