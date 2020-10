Marino. Il PCI rende omaggio a Quirino Di Marco. Condoglianze alla famiglia e al PD marinese

NewTuscia – MARINO “Quirino Di Marco è scomparso. Troppo presto per quanto avrebbe ancora potuto fare per la sua famiglia, per gli amici e, soprattutto, per la città che amava. – ha dichiarato Stefano Enderle, segretario del PCI marinese – .

Quirino ha condiviso con noi comunisti una stagione di ampia collaborazione a sinistra a Marino, e sia quando abbiamo ottenuto piccoli successi, sia quando abbiamo subito sconfitte, non abbiamo mai tralasciato di coltivare la stima, la conduzione di iniziative e il ritrovarci sulle scelte fondamentali a favore dei più deboli e dei lavoratori in genere. Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Quirino, al PD marinese e lo indichiamo a quanti lo vorranno, come noi, tenere come onesto riferimento per la forza unitaria che esprimeva.”.