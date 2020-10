Civitavecchia, L’ANSI ha ricordato stamattina il collega Roberto Cuomo, Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo. Si è svolta stamattina, venerdì 30 ottobre 2020, presso il nuovo cimitero di Civitavecchia, una breve cerimonia in ricordo del Sergente Maggiore dell’Esercito Roberto Cuomo, deceduto nel 1993 durante una missione internazionale in Somalia.

A rendergli omaggio una delegazione dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, guidata dal presidente della sezione ANSI di Civitavecchia, Paolo Giardini, accompagnato dal Cappellano Militare Don Massimo Carlino e dai soci Vito Antonio Rotolo, Carlo Trezza e Luigi Cerfeda.

Un mazzo di fiori è stato deposto davanti alla lapide che ricorda il Sottufficiale, all’epoca effettivo all’11° Reggimento Trasmissioni, decorato di Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito.

“Il nostro collega ha sacrificato la sua giovane vita per un ideale di pace e solidarietà umana – ha detto il presidente dell’ANSI di Civitavecchia, Paolo Giardini – egli morì durante una missione in Somalia, nel 1993. Per mantenere sempre vivo il suo ricordo, gli abbiamo intitolato la nostra sezione e ogni anno portiamo un mazzo di fiori alla sua tomba.”

ANSI, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, sezione di Civitavecchia