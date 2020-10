1700 piantine donate alla sezione di Agraria del Cardarelli di Tarquinia dall’azienda agricola Latini

NewTuscia – TARQUINIA – L’azienda Agricola Latini di Pescia Romana dona 1700 piantine da orto alla sezione di Agraria dell’Istituto Vincenzo Cardarelli. Entusiasta la Dirigente scolastica Laura Piroli che insieme a tutti i docenti dell’Istituto ringrazia per il gradito dono, che servirà per la didattica pratica : “La sezione di Agraria del nostro Istituto ha ricevut o una gradita sorpresa, 1700 piantine da orto donate dall’Azienda Agricola Latini di Pescia Romana, azienda che si sviluppa su 2 ettari di serre e che negli anni si è distinta nel territorio della Tuscia, per il suo grande impegno nella qualità, sperimentazione e innovazione delle piante da orto, soprattutto di piante innestate di melone ed anguria. – dichiara la Dirigente scolastica Piroli -L’azienda vanta anche la collaborazione con l’Università di agraria di Viterbo, dove professori e studenti vanno in visita per apprendere metodi e lavorazioni sempre più all’avanguardia”.

Intanto fervono i lavori per la sezione di Agraria: “Sono subito iniziate le operazioni di trapianto nel campo sperimentale attiguo alla scuola delle piante di ortaggi invernali, tra cui brassicae oleraceae (ovvero broccoli) e finocchi, coinvolgendo tutti gli studenti delle 6 classi della sezione di agraria” . “Nel ringraziare l’azienda Latini trovo estremamente importante sottolineare come la generosità di questa azienda dimostri la vicinanza al nostro istituto anche da parte del mondo imprenditoriale agricolo . Ciò dimostra come le attività produttive abbiano gli occhi puntati su tutto ciò che è formazione , nell’ottica di un’innovazione che è sempre più sintomo di ricerca della qualità del prodotto. Tutti auspichiamo di poter continuare la proficua collaborazione in futuro”.