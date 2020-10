Soy solo Jo? No, Soy solo yo: Jo Conti lancia il suo nuovo album

Dal 30 ottobre torna Jo Conti e lo fa in grande stile con il suo nuovo lavoro. Cinque canzoni che confessano l’intimità di un ragazzo che per la prima volta sceglie di mettere a nudo tutte le sue fragilità e la sua storia con un unico obiettivo: emozionare

NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. Soy Solo Yo è una veste completamente nuova che Jo Conti sceglie di indossare solo dopo essersi messo a nudo, spogliato di tutte le sue fragilità, evidenziando quelle cicatrici che rendono la sua storia unica.

Un nuovo album frutto di una riflessione profonda ma anche di un intenso lavoro fatto tanto su se stesso quanto in sala prove, dove le ore di registrazione si sono moltiplicate rispetto al passato per affinare una qualità di cui lo stesso artista va orgoglioso.

Siciliano doc, nativo di Palermo ed attualmente residente a Monreale, città gioiello della Sicilia nonché patrimonio Unesco, Jo Conti con Soy Solo Yo confeziona 5 brani interamente autobiografici, 5 storie che altro non sono se non uno spaccato di vita, incredibile ed emozionante.

“Sono rinato – afferma il cantante siciliano pop reggaeton – in questo prodotto ho messo tutto me stesso, l’ho scritto nero su bianco, dimostrando la mia crescita personale e artistica, ma anche il coraggio nel raccontare una serie di verità che fino ad oggi avevo tenute nascoste nei più remoti angoli del mio cuore, ecco perché c’è un orgoglio maggiore nel lanciare “Soy Solo Yo”“.

L’album che è stato scritto, arrangiato e prodotto da Sorridi Music insieme a professionisti del settore della musica e della scrittura quali gli autori Marco Trogi e Manuel Restelli ed il maestro Piero Pellicanò, che ha curato gli arrangiamenti, il mixagio ed il mastering, è stato interamente tradotto in spagnolo.

“È un lavoro che nasce in italiano ma ho voluto tradurlo nella lingua che mi rispecchia ancor di più della mia lingua natia, lo spagnolo, curando dettagliatamente parola per parola, a partire dal titolo affinché quel Soy Solo Yo, gridato al mondo intero, non dica altro se non che ‘Sono solo io’“.

Soy Solo Yo è disponibile dal 30 ottobre in tutti gli stores digitali.

Da fine novembre sarà possibile l’acquisto materiale dell’album tramite il sito web joconti.it e sorridimusic.it