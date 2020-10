A Tarquinia “Mirtilli e Merletti” inaugura il Natale

NewTuscia – TARQUINIA – Mancano sessanta giorni a Natale e a Tarquinia “Mirtilli e Merletti” inaugura la stagione delle festività con due giornate speciali. Venerdì 30 e sabato 31 ottobre porte aperte ai clienti per un’apertura straordinaria, a orario continuato, dalle 9 alle 20.

Un’opportunità, in vista delle feste, per scoprire le novità sia per quanto riguarda l’erboristeria che in tema di oggettistica e arredo per la casa. Il negozio di via Cesare Battisti, nel cuore della città, è ormai da anni un punto di riferimento accogliente per la cura della persona – con la presenza dei più celebri marchi dell’erboristeria – e per arredare e abbellire ogni ambiente della casa. Il luogo più adatto per scoprire idee regalo o, perché no?, per approfittare delle nuove gift card.

Questi due giorni, insomma, saranno un’ottima opportunità per iniziare a vivere l’atmosfera del Natale e trovare spunti per ciò che dovrà finire sotto l’albero, guidati dalla consueta professionalità e competenza dello staff di “Mirtilli e Merletti”.

Il tutto, naturalmente, nel rispetto di ogni misura di protezione personale per la salute di staff e clienti.

Non mancheranno sorprese per clienti e visitatori, che riceveranno in regalo un’anticipazione dei prodotti de L’Erbolario e in particolare della linea appositamente ideata per questo Natale 2020.