Galatina indigesta per il Tuscania volley

NewTuscia – TUSCANIA – Una Maury’s Com Cavi Tuscania distratta in ricezione e poco efficace a rete torna dalla trasferta pugliese a mani vuote, sconfitta nettamente da una Efficienza Energia Galatina che, grazie alla seconda vittoria consecutiva, festeggia dopo due giornate la testa alla classifica del

girone blu della serie A3 Credem Banca a punteggio pieno.

Al PalaIngrosso di Taviano (Le), Tuscania si presenta con la for mazione tipo, con Marsili al palleggio e Boswinkel in diagonale, Gradi e De Paola a banda, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace.

Coach Stomeo risponde con Parisi al palleggio in diagonale con Giannotti, Lotito e Maiorana di banda, Elia e Musardo al centro, e Apolloni libero al posto dell’infortunato Torchia.

Parte forte Tuscania e si porta subito a +4. Ma i padroni di casa non la lasciano scappare (8/8) e poi si producono nell’allungo (10/8) che risulterà alla fine decisivo 25/22.

La Maury’s Com Cavi non ci sta e pur a fatica, nel secondo parziale, si porta subito avanti 17/13. Me bocche da fuoco degli ospiti risultano discontinue e i padroni di casa ne approfittano per riportarsi in parità 20/20. Finale del secondo set accesissimo con Tuscania che riesce ad avere ragione solo ai vantaggi 24/26.

Terzo parziale con i Tuscanesi irriconoscibili, letteralmente surclassati da un avversario che sulle ali dell’entusiasmo si porta addirittura sul +9.Solo nel finale Boswinkel e compagni riusciranno a rendere meno pesante il punteggio 25/18.

Nel quarto set, dopo il punto a punto iniziale (8/8), Galatina ottiene il break (12/8) che risulterà purtroppo decisivo 25/21.

Efficienza Energia Galatina – Maury’s Com Cavi Tuscania 3/1

(25/22 – 24/26 – 25/18 – 25/21)

Durata set: ’29, ’35, ’28, ’31