Daniele Sabatini: “Cordoglio per la scomparsa di Giovanni Bartoloni”

NewTuscia – Esprimo il mio cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bartoloni per la prematura scomparsa di Giovanni. Negli anni in cui ho ricoperto il ruolo di Consigliere regionale del Lazio ho avuto modo di conoscere e apprezzare una persona perbene oltre che un professionista estremamente in gamba e preparato.

Sono riconoscente alla sua umanità e al suo attaccamento alla Tuscia, di cui era originario, per molte delle belle esperienze e delle amicizie vere vissute e costruite in quegli anni. Alla sua famiglia va il mio più sincero abbraccio.