Civitavecchia, Giannini (lega). “Chi non è responsabile sono i 5 Stelle, il sindaco Tedesco ha agito in sicurezza”

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – “Dispiace sentire il consigliere regionale Devid Porrello criticare il Sindaco Tedesco, in questo momento se ci sono degli irresponsabili sono il suo partito e la coalizione ‘rossogialla’ alla guida di questo governo e della nostra Regione che hanno prodotto con l’ultimo DPCM l’ennesimo disastro.

Chiudere le attività di ristorazione alle 18, interrompere le attività sportive di palestre e piscine non risolve di una virgola l’emergenza pandemia e bene ha fatto, ieri, il sindaco di Civitavecchia Enrico Tedesco ad alzare la voce contro il governo. I 5stelle non diano lezioni di coerenza e di responsabilità a nessuno, tanto meno alla Lega e ai sindaci che la rappresentano e che tentano di difendere tutte quelle attività e tutti quei lavoratori che Conte, Di Maio e Zingaretti vogliono affossare per sempre”.

Lo afferma Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.