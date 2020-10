Vibonese-Viterbese 2-2, le pagelle del match : Daga, che errore! Rossi-Tounkara in gol

NewTuscia – Viterbo. Le pagelle del match di questa Domenica sera, Vibonese-Viterbese 2-2

Daga 4.5 : La rete del primo pareggio rossoblù è tutto “merito suo”, su un tiro centrale non riesce a respingere e la palla finisce dentro il sacco. Palesa la solita insicurezza anche nelle uscite, si riscatta appena con una bella parata su Laribi a inizio ripresa

Ferrani 6 : Nei due gol lui non ha particolari colpe, nell’arco dei 90 minuti non lascia intravedere sbavatura

Baschirotto 5 : Male nella prima rete della Vibonese quando non riesce a leggere un filtrante davvero leggibile, filtrante che finisce proprio nei piedi di Statella che (grazie all’aiuto enorme di Daga) ristabilisce la prima parità.

Mbende 6 : Non è veloce, lo sa, per cui cerca di avvantaggiarsi con la sua forza fisica e puntando molto sugli anticipi. Tolta una sbavatura gli riesce sempre.

De Santis 5 : Parte anche bene, con qualche spunto interessante e tanta grinta. Ma in occasione del primo gol casalingo deve dividere le colpe con Baschirotto per un filtrante lasciato passare troppo facilmente. Grave perche accade all’interno della propria area di rigore. Nel secondo tempo si abbassa (non solo per colpe sue) e non riesce più a spingere.

Salandria 6.5 : Lui parte male, perde molti palloni e sembra meno “Turbolandria” dei precedenti match. Allo scadere del primo tempo però, serve un cioccolatino per Tounkara che raddopia.

De Falco 6 : Non lascia il segno come a Cava, non riesce a verticalizzare per la profondità di Tounkara ma gestisce il pallone con la sua solita sapienza. Deve (come normale che sia) trovare anche la piena condizione fisica.

Sibilia 6 : Come il suo compagno di squadra si limita a far girar il pallone, ma molto spesso in orizzontale. Classico “compitino” da sufficienza piena.

Bezziccheri 6.5 : Questa volta da esterno riesce ad essere decisivo : ottimo il cross nei primissimi minuti di gioco che porta alla rete di Rossi. Come De Santis però, non riesce ad essere continuo nella spinta e nel secondo tempo si limita a difendere (anche troppo…).

Tounkara 7 : Vero, sbaglia diversi ultimi passaggi nei contropiedi, ma è decisivo in entrambi i gol : prolungamento per Rossi che insacca a porta vuota e rete del momentaneo 1-2 con il più classico dei contropiedi.

Rossi 7 : Ha il merito di sbloccarla, poi lotta come al suo solito. Mister Maurizi gli risparmia sempre qualche minuto sostituendolo spesso nella ripresa. Sapete perche? Lotta su tutti i palloni, generosissimo.

Cappelluzzo s.v

Bianchi s.v

Zanon s.v