Bagnoregio, parla il sindaco: “8 operatori positivi alla casa di riposo”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Riceviamo e pubblichiamo.

Mi ha contattato la Asl rispetto alla casa di Riposo San Raffaele Arcangelo, purtroppo 8 operatori che lavorano all’interno della struttura sono risultati positivi al Covid-19. Nel pomeriggio forniremo anche i dati ufficiali rispetto alla situazione degli ospiti. Ho convocato per le 14,30 una riunione con il COC, per poter gestire al meglio la situazione. Vi chiedo calma, terrò aggiornati tutti come sempre.

Luca Profili sindaco di Bagnoregio