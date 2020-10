Sudisti Italiani: “Ora lo sciacallo Salvini e le destre estreme ne approfitteranno”

La colpa del degrado del Sud Italia è dei poteri economici del Nord

NewTuscia – NAPOLI – Riceviamo e pubblichiamo. Napoli, 24 ottobre 2020. Ieri notte a Napoli molte persone sono scese in strada urlando “Libertà, libertà” per protestare contro le nuove restrizioni dettate dal governatore Vincenzo De Luca.

“Chi trarrà vantaggio da queste manifestazioni di protesta sarà lo sciacallo Salvini e tutti i partiti di destra” – sostengono i Sudisti Italiani, i quali affermano, inoltre:” Il popolo del Sud non deve pensare che la Lega e Salvini, sciacalli di professione, sono e saranno la soluzione al problema.

Non vedevano l’ora, sia Salvini, sia Meloni, di ricevere un assist così invitante per fare propaganda contro il governatore della Campania e contro il Governo. Il loro unico scopo è governare il Paese e abbattere la democrazia e, quindi, la libertà. Il popolo del Sud non deve diventare preda delle destre populiste e totalitarie le quali approfittano dello stato di disordine per trarne vantaggio. Manifestare, senz’altro, ma in modo pacifico e mai farsi soggiogare dai furbetti del Nord Italia, quelli che pensano di avere la soluzione in tasca. Essi non fanno altro che rubare voti affinché possano vincere per continuare a fare i propri affari e non certo gli interessi del popolo.

Sono stati loro, i poteri politici ed economici del Nord Italia, quelli che comprano i voti qui al Sud, a creare il degrado dei nostri territori. Ci hanno derubato di tutto, anche della dignità e questo non dobbiamo mai dimenticarlo.”

Simone Passanetti