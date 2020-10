SP4 asse Corleone-Partinico, consegnato il primo lotto di lavori stradali

NewTuscia – PALERMO – È stato consegnato oggi il primo lotto di lavori stradali riguardante la SP24 asse Corleone-Partinico.

La Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo, Diretta dall’Ing. Salvatore Pampalone

Precisa che si tratta del primo degli interventi che si avviano sull’asse Corleone-Partinico per cui sono previsti complessivamente 26 milioni di Euro, e che il progetto specifico, già approvato dal Ministero delle Infrastrutture, ammonta a € 4.748.000,00.

Alla consegna erano presenti oltre al Sindaco Metropolitano, Leoluca Orlando, i Parlamentari Nazionali, Onorevoli Giuseppe Chiazzese, Adriano Varrica, Roberta Alaimo, Carmelo Miceli, i quali si sono ufficialmente impegnati a sostenere la richiesta di proroga al Ministero delle Infrastrutture per l’ultimazione dei lavori, attesi nella tempistica prevista per dicembre 2020 ma necessitanti di ulteriore proroga a causa della chiusura per Emergenza Covid-19 degli scorsi mesi.

Presente anche l’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione Roberto Lagalla, che ha dichiarato: “c’è la consapevolezza mia e del Governo Regionale di quanto sia significativo questo momento, a prescindere dai ruoli e dalle appartenenze politiche che sono stati superati nell’ottica del miglioramento della qualità della vita della gente – e ha concluso – speriamo di poter inaugurare tutto presto e di avere la certezza di completare le opere in tempi finalmente europei“.

Il Provveditore alle Opere pubbliche Ing. Gianluca Ievolella anch’egli presente ha sottolineato che “Il problema delle strade provinciali è molto complesso. E anche gli interventi devono essere complessi, dal punto di vista strutturale, di sistemazione e di gestione“.

Il Dirigente della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo Ing. Salvatore Pampalone presente con la Responsabile Unico del Progetto, Ing. Giacoma Fasulo, ha sottolineato che “c’è stato un grande contributo da parte dei Sindaci e dei loro Uffici tecnici e un grande spirito di collaborazione – e ha ricordato che – dopo la formalizzazione della consegna di oggi, i lavori cominceranno tra 15 giorni e interesseranno 10 km da Corleone verso l’area delle frane, il cui ultimo intervento risale a 15 anni fa“.

Il Sindaco di Corleone, Nicoló Nicolosi, accompagnato dal Presidente del Consiglio comunale, i consiglieri e la giunta di Corleone ha dichiarato: “questa è una giornata veramente importante per Corleone. È la dimostrazione che il territorio è unito per lo sviluppo delle aree interne. Questo è solo un tassello, un inizio, non un arrivo. Ci sono ancora tanti progetti che stiamo seguendo insieme. Un ringraziamento particolare al Sindaco Metropolitano, prof. Leoluca Orlando, all’Assessore Roberto Lagalla in rappresentanza del governo regionale, ai parlamentari, all’intero Ufficio Viabilità della Città Metropolitana“.

Presenti alla consegna anche i rappresentanti dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza, della Polizia municipale e dei Sindaci del territorio.

“Questo è il risultato della sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte, dal Ministero delle Infrastrutture, alla Regione, ai Comuni, al CMP e all’ Università. Il nostro impegno continua e si rafforza la collaborazione.

Approfitto per annunciare in questa sede che il 30 ottobre prossimo, in occasione della visita a Palermo del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, sarà proposto un incontro tra amministratori locali, regionali e nazionali sul tema della viabilità. Indispensabile è per esempio la assunzione di personale tecnico per consentire la necessaria progettazione di lavori pubblici e la assunzione di cantonieri che attraverso il proprio lavoro di manutenzione ordinaria e di pulizia delle aree di pertinenza delle strade possono evitare dissesti ulteriori nella viabilità”.

Lo ha dichiarato il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando