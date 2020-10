NewTuscia – BAGNOREGIO – Si fanno delle regole, le attività investono per poterle rispettare. Chi non le rispetta, chiude. Penso a bar, r istoranti, piscine, palestre. Imporre la chiusura alle 18 o chiuderle per bene, vuol dire ammettere di non saper imporre un controllo, e per lo stato è una sconfitta. Questo il mio umile parere.

Luca Profili

sindaco di Bagnoregio