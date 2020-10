Parla Maurizi prima di Vibonese-Viterbese : “Non siate disfattisti, con il Bisceglie abbiamo dominato”

NewTuscia – Viterbo. Parla mister Maurizi prima del match contro la Vibonese

E’ un Agenore Maurizi molto carico e pimpante quello che alla vigilia di Vibonese-Viterbese parla in conferenza stampa.

“Questa volta parlo io, ho letto le domande di voi giornalisti, per questo ci tengo a spiegare bene alcune cose – la situazione di una casa la conosce solo chi la frequenta da dentro, chi sta fuori (i giornalisti n.s) non può sapere, quindi è mia premura aggiornarvi.

In Italia stiamo vivendo una situazione davvero terribile, abbiamo avuto un caso positivo prima del Bisceglie e anche prima siamo stati colpiti negli uomini da questa tremenda situazione, basta che vediate la fatica che sta facendo Palermo nel rientrare, ma anche lo stesso De Falco ha bisogno di essere gestito.

La nostra proprietà, ci tengo assolutamente a dirlo, è solida, per questo i progetti a medio-lungo termine vanno valutati con raziocinio e pazienza!”

Sulla situazione esterni :

“Gli esterni non spingono?”

“Vi vorrei far notare che abbiamo 4 giocatori di ruolo fuori uso, quindi dobbiamo adattare i braccetti della difesa a 3, mi sembra evidente che in certi attimi del match, questi rimarranno abbastanza bloccati, perdendo profondità senza mettere pressione in avanti.

La Vibonese gioca con 3 punte, noi abbiamo 3 difensori centrali, valuteremo quindi se giocarci l’1 vs 1 dietro o no, abbassando magari gli esterni”

Sul futuro :

“Non siate disfattisti per favore, per molto tempo non abbiamo potuto schierare i vari titolari – dopo Bari eravamo ultimi, ora siamo nella parte nobile della classifica. Quando siamo al completo abbiamo una squadra importantissima, lotteremo sempre, dopo Cava abbiamo fatto 4 punti, soltanto la Ternana ha fatto meglio di noi.

Lo ripeto per la terza volta, il messaggio deve arrivare forte e chiaro, noi lavoriamo e abbiamo rispetto per tutti, ma dovevo dire queste cose, basta essere disfattisti”.