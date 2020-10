Movimento Civico Tarquinia: “Facciamo politica non polemica”

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Ci viene da sorridere dopo aver letto dall’alto delle vostre analisi politiche che nell’articolo pubblicato il 22 ottobre u.s. avremmo fatto delle “affermazioni sconcertanti” nei confronti dell’attuale amministrazione comunale.

Ed è veramente satira quanto l’appiglio per gridare allo scandalo nei nostri confronti si riconduce ad un Consiglio Comunale svoltosi a giugno scorso, dove siamo stati così sconsiderati da aver tenuto il numero legale alla maggioranza, affermazione poi ritrattata e giustificata attribuendoci una svista.

Scusate, ma in quell’assise tra i banchi dell’opposizione ad aver avuto una svista non era presente soltanto il Movimento Civico, ma quasi tutte le altre componenti politiche di opposizione(Andreani, Moscherini, Conversini, Celli, Leoni) certamente escluso FdI-Riglietti in quanto assente per motivi di famiglia.

La grande svista è la vostra, forse non avete capito ancora che il Movimento Civico non è il PD.

Lo sconcerto invece più grande è il nostro, in quanto non riusciamo a capire se voi ad oggi siete attualmente all’opposizione, da quanto asserito sinceramente sembra di no!

Forse avete avuto un’altra svista, noi cerchiamo di fare sana politica attraverso il ruolo di opposizione e non polemica. Comunque ciò che non ci è affatto sfuggito è che, tutte le proposte da noi portante sui banchi del consiglio comunale non hanno mai trovato in voi alcun supporto, eppure dovemmo stare nella stessa minoranza, forse!

Un articolo decisamente incomprensibile… semplicemente un obbedisco, forse siete stati voi ad avere avuto l’ennesima svista… qua non siamo a Teano ma a Tarquinia!

Il Movimento Civico per Tarquinia