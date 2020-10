NewTuscia – MONTEROSI – Salgono a 24 i contagiati a Monterosi. Sandro Giglietti, il sindaco, è risultato positivo al tampone ed è lui stesso a comunicarlo ai concittadini.

“Ho contratto il virus e sono attualmente in quarantena come previsto dalla legge”, fa sapere. Chiuso anche il comune per la sanificazione dei locali e al via in tamponi sul personale amministrativo: se tutto va bene, gli uffici riprenderanno a svolgere le normali funzioni lunedì.