JVC Civita Castellana. Annullati gli allenamenti congiunti con Marcianise e San Giustino

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – A causa del protocollo Fipav che cita testualmente: “Le partite amichevoli, ad eccezione di quelle tra squadre partecipanti ai campionati di serie A, si potranno svolgere solo nell’ambito del proprio territorio regionale”, la Ecosantagata Jvc Civita Castellana è costretta ad annullare gli allenamenti congiunti organizzati insieme alle formazioni del Volley Marcianise, in programma per domani, e della Pallavolo San Giustino, in programma per sabato 31 ottobre.

Seguiranno altri aggiornamenti.

Nel frattempo gli allenamenti dei ragazzi e le attività giovanili (ad eccezione del minivolley e dell’Under 12) continueranno come sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, perché la palestra è un luogo sicuro per tutti.

Restano aperte anche le iscrizioni al settore giovanile. Per informazioni: 340 417 7570 (Daniela) e 380 783 7625 (Valentina).

Jvc Civita Castellana