Covid, deceduta un’altra persona anziana

NewTuscia – VITERBO – Partono i controlli della Asl dopo il decesso in un solo giorno delle 3 signore anziane risultate positive al Covid.

Una donna di 73 anni di Vejano in terapia intensiva, una di Farnese, 97 anni, ricoverata a Belcolle e infine una 91enne di Bomarzo deceduta al pronto soccorso del capoluogo, ma residente presso la casa di cura Myosotis e con una situazione clinica già piuttosto delicata.

Sale dunque il bilancio dei decessi nel viterbese ed in particolare dei cittadini viterbesi dall’inizio della pandemia. Al momento ci sono 56 persone ricoverate di cui sei in terapia intensiva, mentre i positivi sono 1023. Nelle ultime 24 ore sale anche la soglia dei guariti, 20, per un totale complessivo di 609, ma rimangono in quarantena ben 1450.

Nell’alto Lazio, nell’ultimo giorno, si sono registrati 148 casi e 51 guarigioni, mentre gli attualmente positivi sono 2309.