Il 29 ottobre consiglio comunale a Civita Castellana: ecco tutti gli odg

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Consiglio Comunale convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 11.00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

APPROVAZIONE LINEE PROGRA MMATICHE DI MANDATO EX ART. 46, 3° COMMA, DEL D. LGS. 267/2000.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2020. DETERMINAZIONI.

TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. DETERMINAZIONI.

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. INDIVIDUAZIONE, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE PER L’ANNO 2020. DETERMINAZIONI.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ART.58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008), INDIVIDUAZIONE IMMOBILI NON STRUTTURALI ALL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI.

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA 2020/2022, DI CASSA PER L’ANNO 2020, E NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DI CUI ALLE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE NN. 12/20.01.2020 E 67/12.10.2020. DETERMINAZIONI.