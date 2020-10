Ieri al Teatro dell’Unione una giornata dedicata ad AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Ieri a Viterbo al teatro dell’Unione, si è svolta una giornata interamente dedicata ad AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione provinciale di Viterbo.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. L’agenzia di spettacolo Primascena ha presentato la NUOVA COMPAGNIA TEATRALE con lo spettacolo: “Il confine della pioggia”, commedia teatrale scritta in due atti con la regia di Enzo Rapisarda. Sono stati svolti tre spettacoli, uno alle 15, uno alle 18 e uno alle 21.

Aism ringrazia di cuore Primascena – agenzia di spettacolo, il direttore Anna Falesiede, la nuova compagnia teatrale e tutto lo staff che si è occupato dell’intera organizzazione dell’evento, ricordando che quanto realizzato è stato possibile in accordo con il Comune – Assessorato alla Cultura – Turismo e Spettacolo. È importante continuare a dare sostegno a tutti gli operatori che dedicano anima e corpo al teatro e quindi alla cultura e allo spettacolo nell’intero territorio Nazionale.

Nella stessa occasione, sono stati presenti, Giovanni Arena, Sindaco della Città di Viterbo, Vito di Noto, vice Presidente della sezione AISM di Viterbo e Francesco Borzacchini Area Manager per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.

Momenti come questi sono fondamentali per dare continuità ai progetti territoriali attivi, finanziarne nuovi e migliorare “oggi” la qualità di vita di tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla che in un momento di grande emergenza sanitaria Nazionale come questo, potrebbero avere diverse esigenze.

AISM, opera fermamente affinché le persone con SM abbiano diritto ad una buona qualità di vita e alla piena integrazione sociale. A tal scopo, la sezione AISM di Viterbo è un concreto punto di riferimento territoriale, collabora in stretta sinergia con tutta la rete dei servizi ospedalieri e territoriali per facilitare un corretto e completo percorso di presa in carico multidisciplinare. Fra le attività che la sezione svolge, ricordiamo: attività di contatto e relazione continuativa con tutte le persone coinvolte nella SM del territorio, accoglienza, informazione e orientamento, rappresentanza presso le sedi istituzionali, supporto alla mobilità, supporto psicologico, supporto legale, attività di socializzazione. E’ importante dare il proprio contributo come soci e volontari perché solo uniti riusciremo a raggiungere tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla dell’intera Provincia. Unisciti al movimento per un mondo libero dalla sclerosi multipla. Per diventare socio o volontario, raggiungici nella nostra sede ed entra in contatto con noi. UNISCITI AL MOVIMENTO

In questa Città una sezione AISM sempre aperta:

Viterbo, via Lago di Piediluco, 9/13 01100- VT

Tel.3939773204 – 3358273819

E-mail: aismviterbo@aism.it