CioccoTuscia “batte” il Covid e riscuote grande successo anche nel 2020

NewTuscia – VITERBO – Si è conclusa l’11^ edizione di “CioccoTuscia Viterbo – La Cultura dei Dolci Sapori” ” svoltasi nei giorni 17-18 ottobre 2020 presso lo storico Palazzo dei Papi a Piazza S.Lorenzo.

Nonostante le limitazioni imposte dalle varie disposizioni in tema di emergenza sanitaria, la manifestazione si è svolta con le precauzioni necessarie che hanno permesso a tutti i visitatori di partecipa re nella massima sicurezza nello svolgimento delle attività in programma sia per adulti che per bambini.

Fondamentale il sostegno delle principali realtà istituzionali del territorio quali Comune di Viterbo, Diocesi, CNA Viterbo e Civitavecchia, Confartigianato Viterbo, Sodalizio Facchini S.Rosa, Comitato Centro Storico e Caritas e degli sponsor Centro Commerciale Tuscia, Banca Lazio Nord, My Print Service e Ranocchiari Assicurazioni.

Gli organizzatori Andrea Sorrenti e Simona Ricci sono molto soddisfatti dal risultato ottenuto e orgogliosi di aver mantenuto un impegno che non era per niente scontato in questo periodo garantendo la continuità di CioccoTuscia a Viterbo che si conferma un evento con ampia risonanza per il territorio.

“Dopo questa edizione “smart” ci auguriamo che con la 12^ edizione del 2021 si possa ritornare alle tradizionali iniziative previste durante CioccoTuscia”.

La Direzione CioccoTuscia