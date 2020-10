Bilancio, risorse per emergenza Covid. Il sindaco Arena incontra i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil

NewTuscia – VITERBO – Bilancio, risorse per fronteggiare emergenza Covid e interventi dei vari settori comunali. Queste le principali tematiche affrontate questa mattina dal sindaco Giovanni Maria Arena nell’ambito dell’incontro con i rappresentanti provinciali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. A sedersi intorno al tavolo nella sala Rossa di Palazzo dei Priori, in occasione della riunione convocata dal primo cittadino Arena, Fortunato Mannino, segretario generale Cisl Viterbo e Giancarlo Turchetti, segretario UIL Viterbo e Civitavecchia.

Presente tramite collegamento online Stefania Pomante, segretario generale Cgil Civitavecchia Roma nord Viterbo. “Ho voluto sommariamente illustrare il bilancio ai rappresentanti sindacali del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Arena – soffermandomi principalmente sulle ulteriori risorse previste per far fronte all’emergenza Covid. Durante l’incontro abbiamo avuto modo inoltre di discutere dei vari interventi riguardanti tutti i settori di competenza comunale. Un’occasione di confronto e una forma di dialogo tra l’amministrazione e i rappresentanti sindacali, tra proposte, suggerimenti e riflessioni, in una fase particolarmente delicata per la nostra città”.