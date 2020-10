Orte, voragine sulla SS675

NewTuscia – ORTE – “A causa di un dissesto del piano viabile è temporaneamente chiusa la SS675 Racc. che collega il casello di Orte con la strada statale 675 “umbro Laziale” in direzione Terni.

Il traffico in uscita dall’autostrada A1 e diretto a Terni è deviato con indicazioni sul posto.

Le squadre Anas sono intervenute sul posto per le prime verifiche tecniche e per programmare quanto prima gli interventi di messa in sicurezza del piano viabile.”

Questa la nota dell’Anas dopo che una voragine si è aperta al centro del manto stradale intorno alle ore 17 di questo pomeriggio e che ha comportato un notevole ingorgo di automezzi, numerosissimi anche i mezzi pesanti, all’uscita del casello autostradale di Orte.

Il dissesto non ha coinvolto nessun autoveicolo. Non ci sono feriti.

Oltre al personale Anas erano presenti sul posto anche i Carabinieri.