Lazio: oggi 1.224 nuovi casi di Covid-19

Incremento di 1.035 posti letto a disposizione del COVID per un totale di 2.518 posti letto di cui 503 di terapie intensive e sub intensive. Richiesta disponibilità anche a strutture accreditate. Diventa ospedale multidisciplinare anche con funzioni COVID il San Filippo Neri (120 posti), aumenta la capacità del Policlinico Umberto I e Spallanzani rispettivamente 274 e 278 posti letto. Il COVID Columbus 259 posti. Presto pronta nuova ordinanza. Ringrazio tutti gli operatori sanitari e tutte le strutture interessate per lo sforzo straordinario che stanno compiendo.