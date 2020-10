Incendio a Vejano, un ventottenne perde la vita

Matteo Menicacci

NewTuscia – VEJANO – Questa mattina, poco prima delle 7.00, i Vigili del Fuoco del comando di Viterbo sono intervenuti per spegnere un incendio nel Comune di Vejano. L’interessato è un appartamento, al terzo piano, di una palazzina nel centro storico di Vejano, situato in Via Umberto I. Ad intervenire, oltre gli uomini del distaccamento di Viterbo (7 persone), i reparti dei Vigili del Fuoco di Tarquinia e di Bracciano (5 persone). Inoltre sono intervenuti sul posto l’autobotte, l’autoscala, due mezzi pesanti e due fuoristrada. Il fuoco è divampato probabilmente dalla zona giorno dell’appartamento, raggiungendo la zona notte e tutto il resto del locale. Sul luogo, nella zona notte, è stato trovato un ragazzo di 28 anni. I sanitari, poco dopo il recupero del corpo del giovane hanno provveduto a dichiararne la morte. Insieme al ragazzo viveva anche la madre, che però è riuscita a mettersi in salvo precedentemente all’arrivo dei soccorsi. È stata poi visitata dai sanitari. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e il Sindaco di Vejano. Probabilmente verrà interdetto l’intero edificio, in attesa di ulteriori accertamenti.